ГПУ разрешили осуществлять заочное следствие в отношении Поклонской

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Апелляционный суд Киева отказался рассматривать жалобу защиты на решение Печерского районного суда, который разрешил Генеральной прокуратуре Украины осуществлять специальное досудебное расследование "экс-прокурора прокуратуры Крыма" Натальи Поклонской, подозреваемой в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

"28 февраля 2018 года судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева отказал в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе стороны защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Печерский райсуд дал разрешение ГПУ на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по Поклонская Н.В. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.109, ч.4 ст.28 ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в отношении экс-главного прокурора Крыма Натальи Поклонская расследуется два уголовных производства, открытых по факту государственной измены и незаконного запрета Меджлиса.

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