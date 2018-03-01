ГПУ дозволили здійснювати заочне слідство щодо Поклонської
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Апеляційний суд Києва відмовився розглядати скаргу захисту на ухвалу Печерського районного суду, який надав дозвіл Генеральній прокуратурі України здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо “екс-прокурора прокуратури Криму” Наталії Поклонської, підозрюваної у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби суду.
“28 лютого 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою сторони захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 року”. — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, Печерський райсуд надав дозвіл ГПУ на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Поклонської Н.В. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.1 ст.109, ч.4 ст.28 ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, стосовно екс-головного прокурора Криму Наталії Поклонської розслідується два кримінальні провадження, відкритих за фактом державної зради і незаконної заборони Меджлісу.