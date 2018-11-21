ГПУ еще не получила разрешения на заочное следствие по делу "диктаторских законов"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Суд по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины на разрешение о специальном досудебном расследовании не принимает решения уже более 2,5 года. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил прокурор отдела управления специальных расследований Алексей Донской, передает корреспондент УНН.
"Дело о "законах 16 января": более 2,5 года суд не может разрешить заочное расследование, когда на это отводится не более 10 суток... Это процессуальные диверсии", - сказал Донской.
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Однако, по его словам, "очевидным рекордом продолжительности рассмотрения является рассмотрение дела судьей Шевченковского суда Линником о преступлении против журналиста Веремия. Разбирательство длилось в первой инстанции более 3,5 года".
Напомним, в уголовном производстве относительно принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года было сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту Януковичу, бывшему первому заместителю главы ВР Калетнику, экс-председателю счетной комиссии ВР Олейнику, экс-руководителю фракции Партии регионов Ефремову и еще 11 народным депутатам 7-го созыва, которые были членами счетной комиссии.