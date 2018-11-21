ГПУ еще не получила разрешения на заочное следствие по делу "диктаторских законов"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95054 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105425 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140783 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138092 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133107 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126792 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141555 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145357 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ГПУ еще не получила разрешения на заочное следствие по делу "диктаторских законов"

Киев  •  УНН

 • 12861 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Суд по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины на разрешение о специальном досудебном расследовании не принимает решения уже более 2,5 года. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил прокурор отдела управления специальных расследований Алексей Донской, передает корреспондент УНН.

"Дело о "законах 16 января": более 2,5 года суд не может разрешить заочное расследование, когда на это отводится не более 10 суток... Это процессуальные диверсии", - сказал Донской.

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Однако, по его словам, "очевидным рекордом продолжительности рассмотрения является рассмотрение дела судьей Шевченковского суда Линником о преступлении против журналиста Веремия. Разбирательство длилось в первой инстанции более 3,5 года".

Напомним, в уголовном производстве относительно принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года было сообщено о подозрении 15 лицам, а именно экс-президенту Януковичу, бывшему первому заместителю главы ВР Калетнику, экс-председателю счетной комиссии ВР Олейнику, экс-руководителю фракции Партии регионов Ефремову и еще 11 народным депутатам 7-го созыва, которые были членами счетной комиссии.

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