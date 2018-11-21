ГПУ досі не отримала дозволу на заочне слідство у справі "диктаторських законів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Суд з розгляду клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл про спеціальне досудове розслідування не ухвалює рішення вже понад 2,5 роки. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив прокурор відділу управління спеціальних розслідувань Олексій Донський, передає кореспондент УНН.
"Справа про "закони 16 січня": більше 2,5 роки суд не може надати дозвіл на заочне розслідуваня, де на це відводиться не більше 10 діб… Це процесуальні диверсії", - сказав Донський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Слідчі допитали 182 народних депутатів у справі про “диктаторські закони”
Водночас, за його словами, "очевидним рекордом довготи розгляду це є розгляд справи суддею Шевченківського суду Лінником про злочин проти журналіста Веремія. Розгляд тривав у першій інстанції понад 3,5 роки".
Нагадаємо, у кримінальному провадженні щодо ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року було повідомлено про підозру 15 особам, а саме екс-президенту Януковичу, колишньому першому заступнику голови ВР Калєтніку, екс-голові лічильної комісії ВР Олійнику, екс-керівнику фракції Партії регіонів Єфремову та ще 11 народним депутатам 7-го скликання, які були членами лічильної комісії.