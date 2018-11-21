ГПУ досі не отримала дозволу на заочне слідство у справі "диктаторських законів"

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Суд з розгляду клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл про спеціальне досудове розслідування не ухвалює рішення вже понад 2,5 роки. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив прокурор відділу управління спеціальних розслідувань Олексій Донський, передає кореспондент УНН.