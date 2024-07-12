ГПСУ временно запретила всем туристам подъем на Поп Иван и еще ряд маршрутов

Пограничники ввели дополнительные временные ограничения в Зеленской и Белоберезской общинах Верховинского района. В частности, запрещено посещение таких популярных туристических маршрутов, как Поп Иван и Бребенескул. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

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Приложение к приказу с перечнем ограничений обнародовали 10 июля. Согласно документу, в Верховинском районе запрещается посещение туристических маршрутов урочища Погорелец, Гаджины, Подороватого, Венгерских Скал, долины Крынта, Луковицы, Широкой и Веснерки, гор Чивчин, Смотрин, Ушастый камень, Поп Иван, Беребенскул, Пожижевская Мергул, Туркул, Малая Говерла, Брескул, Кострич, Яворник, Попадя, Масный Прислип, Гоичная, Дуконя, Пнивье, озера Маричейка и Кривопольского перевала.

Также ограничения касаются въезда в 5-километровую пограничную полосу, на что необходимо получить разрешение ГПСУ. Запрещено движение транспорта во время комендантского часа, кроме лиц, следующих за границу, и водителей грузовиков, осуществляющих мультимодальные перевозки.

В пограничной зоне запрещаются остановки транспорта более 20 минут, если они не связаны с техническими неисправностями, а также остановки на обочинах дорог вне установленных стоянок (кроме транспорта местных жителей). Не разрешается использовать дороги, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.

Водителям запрещено перевозить лиц, не имеющих разрешений от ГПСУ. Также запрещается охота, использование приборов ночного видения, радиостанций и управление беспилотниками.

В Госпогранслужбе отметили, что эти ограничения не касаются работников государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранителей, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

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