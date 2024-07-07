Служебный пес пограничников нашел у 24-летней украинки, которая ехала в Будапешт, нашел гранату "по заказу знакомых". Об этом сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Служебная собака, обученная находить оружие, отреагировала на дорожную сумку 24-летней украинки, которая ехала на автомобиле в Будапешт.

В багаже нашли гранату Ф-1 и патрон калибра 5.45. Женщина утверждала, что перевозила эти предметы за границу по заказу "знакомых". Впрочем, теперь ей грозит уголовная ответственность по статье "Незаконное обращение с оружием", которая предусматривает до семи лет тюрьмы.

Напомним,

Украинских пограничников с момента введения военного положения в стране пытались подкупить 1125 раз. В общем предлагали более 12,6 миллиона гривен. Взятку пытались дать в основном украинские мужчины, чтобы выехать за границу.