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ГП «Документ» продлило работу филиала в Стамбуле до 29 декабря: где украинцы могут получить готовые документы

ГП «Документ» продлило работу филиала в Стамбуле до 29 декабря: где украинцы могут получить готовые документы

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 11:32  •  927 просмотра

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Обособленное подразделение ГП «Документ» в Стамбуле продолжит выдачу паспортных документов до 29.12.2024. Граждане Украины могут получить документы в порядке живой очереди со вторника по субботу с 9:00 до 18:00.

Для обеспечения граждан Украины паспортными документами ГП «Документ» продлило срок работы обособленного подразделения в Стамбуле до 29 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГП «Документ».

Детали

Ранее планировалось прекратить эту процедуру 30 сентября этого года, вместо этого ее продлили до 29 декабря/

Для обеспечения граждан Украины паспортными документами и благодаря содействию Государственной миграционной службы Украины было принято решение продолжить выдачу документов обособленного подразделения ГП «Документ» в Стамбуле в рамках процедуры прекращения филиала.  Выдача паспортных документов будет происходить в порядке живой очереди и продлится до 29.12.2024

- говорится в заявлении. 

Мобильные комплексы находятся по адресу: Лондонское шоссе, Е-5, г. Стамбул. График работы: вторник-суббота, с 9:00 до 18:00.

Также гражданам доступны бесплатные онлайн-консультации предоставляются специалистами на официальной странице в социальных сетях, по ссылке.

Напомним,

ГП «Документ» меняет стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера с 7 октября 2024 года. Новые цены установлены на оформление паспортов, миграционных документов, обмен водительских удостоверений и другие услуги.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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