ДП "Документ" продовжило роботу філії у Стамбулі до 29 грудня: де українці можуть отримати готові документи
Київ • УНН
Відокремлений підрозділ ДП "Документ" у Стамбулі продовжить видачу паспортних документів до 29.12.2024. Громадяни України можуть отримати документи в порядку живої черги з вівторка по суботу з 9:00 до 18:00.
Задля забезпечення громадян України паспортними документами ДП "Документ" продовжило термін роботи відокремленого підрозділу у Стамбулі до 29 грудня. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДП "Документ".
Деталі
Раніше планувалося припинити цю процедуру 30 вересня цього року, натомість її продовжили до 29 грудня/
Задля забезпечення громадян України паспортними документами та завдяки сприяння Державної міграційної служби України було прийнято рішення продовжити видачу документів відокремленого підрозділу ДП "Документ" у Стамбулі у рамках процедури припинення філії. Видача паспортних документів відбуватиметься в порядку живої черги і триватиме до 29.12.2024
Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Лондонське шосе, Е-5, м. Стамбул. Графік роботи: вівторок-субота, з 9:00 до 18:00.
Також громадянам доступні безоплатні онлайн-консультації надаються фахівцями на офіційній сторінці у соціальних мережах, за посиланням.
Нагадаємо
ДП "Документ" змінює вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру з 7 жовтня 2024 року. Нові ціни встановлено на оформлення паспортів, міграційних документів, обмін посвідчень водія та інші послуги.