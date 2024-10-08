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ДП "Документ" продовжило роботу філії у Стамбулі до 29 грудня: де українці можуть отримати готові документи

ДП "Документ" продовжило роботу філії у Стамбулі до 29 грудня: де українці можуть отримати готові документи

Київ • УНН

 • 35434 перегляди

Відокремлений підрозділ ДП "Документ" у Стамбулі продовжить видачу паспортних документів до 29.12.2024. Громадяни України можуть отримати документи в порядку живої черги з вівторка по суботу з 9:00 до 18:00.

Задля забезпечення громадян України паспортними документами ДП "Документ" продовжило термін роботи відокремленого підрозділу у Стамбулі до 29 грудня. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДП "Документ".

Деталі

Раніше планувалося припинити цю процедуру 30 вересня цього року, натомість її продовжили до 29 грудня/

Задля забезпечення громадян України паспортними документами та завдяки сприяння Державної міграційної служби України було прийнято рішення продовжити видачу документів відокремленого підрозділу ДП "Документ" у Стамбулі у рамках процедури припинення філії.  Видача паспортних документів відбуватиметься в порядку живої черги і триватиме до 29.12.2024

- йдеться в заяві. 

Мобільні комплекси знаходяться за адресою: Лондонське шосе, Е-5, м. Стамбул. Графік роботи: вівторок-субота, з 9:00 до 18:00.

Також громадянам доступні безоплатні онлайн-консультації надаються фахівцями на офіційній сторінці у соціальних мережах, за посиланням.

Нагадаємо

ДП "Документ" змінює вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру з 7 жовтня 2024 року. Нові ціни встановлено на оформлення паспортів, міграційних документів, обмін посвідчень водія та інші послуги.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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