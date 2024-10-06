З 7 жовтня в Україні зростуть ціни на оформлення документів
Київ • УНН
ДП "Документ" змінює вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру з 7 жовтня 2024 року. Нові ціни встановлено на оформлення паспортів, міграційних документів, обмін посвідчень водія та інші послуги.
З понеділка, 7 жовтня, змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України. Про це повідомляє "Паспортний сервіс", передає УНН.
Деталі
"З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сервісних послуг "Стандарт" становитиме:
- оформлення громадянам України паспортних документів - 650 гривень;
- оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 гривень;
- обмін посвідчення водія - 950 гривень;
- обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 гривень.
- проставлення апостиля - 650 гривень.
Нагадаємо
З початку квітня 2024 року в Україні зростає вартість оформлення закордонного паспорта.