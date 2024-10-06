С 7 октября в Украине вырастут цены на оформление документов

С понедельника, 7 октября, меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины. Об этом сообщает «Паспортный сервис», передает УНН.

Детали

«С 7 октября 2024 года изменяется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисных услуг «Стандарт» будет составлять:

оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 гривен;

оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 гривен;



обмен водительского удостоверения - 950 гривен;



обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 гривен.



проставление апостиля - 650 гривен.



Напомним,

С начала апреля 2024 года в Украине растет стоимость оформления загранпаспорта.