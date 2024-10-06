С 7 октября в Украине вырастут цены на оформление документов
Киев • УНН
ГП «Документ» меняет стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера с 7 октября 2024 года. Новые цены установлены на оформление паспортов, миграционных документов, обмен водительских удостоверений и другие услуги.
С понедельника, 7 октября, меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины. Об этом сообщает «Паспортный сервис», передает УНН.
Детали
«С 7 октября 2024 года изменяется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП «Документ» на территории Украины», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сервисных услуг «Стандарт» будет составлять:
- оформление гражданам Украины паспортных документов - 650 гривен;
- оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера - 1250 гривен;
- обмен водительского удостоверения - 950 гривен;
- обмен свидетельства о регистрации транспортного средства - 950 гривен.
- проставление апостиля - 650 гривен.
Напомним,
С начала апреля 2024 года в Украине растет стоимость оформления загранпаспорта.