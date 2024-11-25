Говорить о новых изменениях в проведении мобилизации нет оснований - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что пока не планируется радикальных изменений в вопросах проведения мобилизации. Единственное изменение касается отсрочки для родственников погибших военных.
Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сейчас не стоит ожидать изменений в вопросах проведения мобилизации. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Детали
«Верховная Рада Украины в вопросах проведения мобилизации радикальных изменений в течение последних месяцев не одобряла. Сегодня говорить о каких-то «новеллах» нет оснований», - сказал Вениславский.
Умеров о законопроекте по демобилизации: "Работаем в этом направлении"18 нояб. 2024, 11:47 • 20398 просмотров
Нардеп добавил, что единственное, они уточнили возможность отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тех граждан, близкие родственники которых погибли во время войны.
Напомним
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что министерство имеет предложения, которые будут обсуждать в Кабинете министров, проведения реформ, чтобы в будущем не было так называемой «бусификации», когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ.