Умеров о законопроекте по демобилизации: "Работаем в этом направлении"
Киев • УНН
Министр обороны Умеров сообщил о работе над законопроектом о ротации и демобилизации военных. Приоритетом остается оборона страны из-за увеличения врагом количества личного состава.
Министр обороны Рустем Умеров, комментируя вопрос о разработке законопроекта о ротации и демобилизации, отметил, что в этом направлении работают. Также он отметил, что приоритет сейчас оборона Украины. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.
На вопрос, на каком этапе разработка законопроекта о ротации и демобилизации, Умеров ответил:
«Приоритетом является сейчас защищать страну, мы смотрим, что враг увеличивает количество личного состава. Мы работали недавно вместе с Главнокомандующим, с начальником Генштаба в Верховной Раде, встречались с руководством фракций, обсуждали этот вопрос. То есть мы работаем в этом направлении».
Дополнение
Ранее секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря этого года.
В июле этого года представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявлял, что Министерство обороны не знает, возможна ли сейчас демобилизация, ведь это зависит от очень теоретических и практических факторов.