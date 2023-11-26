Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  211781 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  271445 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  168267 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  156724 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  290193 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  182941 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  142988 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  147419 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  177675 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167453 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246333 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  29863 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162574 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171121 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  26340 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  271445 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  290193 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  257092 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  244368 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  246070 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
govorili-ob-usilenii-vsu-umerov-provel-telefonnii-razgovor-s-glavoi-pentagona

Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 15:28  •  21660 просмотра

Read in English

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона США Ллойдом Остином вопросы укрепления украинской армии, сосредоточившись на помощи в сфере безопасности в условиях атак российских беспилотников. Остин подтвердил продолжение военной поддержки Украины со стороны США.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Об этом украинский чиновник рассказал на своей странице в Facebook. передает УНН.

Детали 

Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи в сфере безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии

- говорится в заметке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:"Рамштайн-17": глава Пентагона призвал контактную группу предоставить Украине средства ПВО

Кроме того, Умеров во время разговора также отметил массовую атаку российских беспилотников на украинские города и критическую инфраструктуру в День памяти жертв Голодоморов.

Благодарен министру Остину за его непоколебимую поддержку

 - подытожил украинский министр.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что США будут продолжать военную поддержку Украины, и Израиля одновременно. Остин также призвал усилить противовоздушную оборону Украины с приближением зимы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
Говорили про посилення ЗСУ: Умєров провів телефону розмову з главою Пентагону
They talked about strengthening the Armed Forces: Umerov has a phone conversation with Pentagon chief
Новости по теме

Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона США Ллойдом Остином вопросы укрепления украинской армии, сосредоточившись на помощи в сфере безопасности в условиях атак российских беспилотников. Остин подтвердил продолжение военной поддержки Украины со стороны США.

Политика •   •  21660 просмотра
Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона

Ультраправые во Франции организовали беспорядки после убийства подростка, который входил в их число

Около 80 ультраправых демонстрантов столкнулись с полицией в Роман-сюр-Изер, Франция, что привело к 20 арестам. Причиной протеста стало убийство подростка неделю назад и последовавшие за ним аресты.

Новости Мира •   •  18593 просмотра
Ультраправые во Франции организовали беспорядки после убийства подростка, который входил в их число

Сегодня из Авдеевки эвакуировали 4 человека: количество желающих выехать несколько уменьшилось

Сегодня из Авдеевки было эвакуировано четырех гражданских лиц, как сообщил Виталий Барабаш, глава военно-гражданской администрации города, и планируется дальнейшая целевая эвакуация.

Война •   •  24695 просмотра
Сегодня из Авдеевки эвакуировали 4 человека: количество желающих выехать несколько уменьшилось

Через несколько дней россия начнет возить бесплатное зерно в Африку, чтобы укрепить влияние на континенте, - Bloomberg

Россия намерена бесплатно отправить зерно в шесть африканских стран, начиная с Сомали и Буркина-Фасо, общим объемом 200 000 тонн до конца года, в то время как ее критикуют за препятствование экспорту украинского зерна.

Новости Мира •   •  20321 просмотра
Через несколько дней россия начнет возить бесплатное зерно в Африку, чтобы укрепить влияние на континенте, - Bloomberg

Швейцария и Швеция выделили 12 миллионов евро на зерновую программу Украины

Швейцария и Швеция пообещали выделить почти 12 миллионов евро на поддержку гуманитарной программы "Зерно из Украины", направленной на доставку украинского зерна в нуждающиеся страны.

Экономика •   •  23046 просмотра
Швейцария и Швеция выделили 12 миллионов евро на зерновую программу Украины

Погода в понедельник: 27 ноября по всей территории Украины ожидаются метели и гололедица на дорогах

27 ноября в Украине ожидаются сильные порывы ветра до 30 м/с и значительные снегопады, что приведет ко второму уровню опасности - оранжевому - в нескольких регионах. По всей стране также ожидаются метели и гололедица.

Общество •   •  23512 просмотра
Погода в понедельник: 27 ноября по всей территории Украины ожидаются метели и гололедица на дорогах

За неделю украинские военные уничтожили более шести тысяч оккупантов

Вооруженные силы Украины с 20 по 26 ноября уничтожили более 6000 российских военнослужащих и уничтожили 672 единицы военной техники, заявил первый заместитель министра обороны Украины.

Война •   •  28369 просмотра
За неделю украинские военные уничтожили более шести тысяч оккупантов

Из-за непогоды завтра школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

Из-за непогоды школы Одесской области 27 ноября переходят на дистанционное обучение. О дальнейшем графике работы учебных заведений сообщат дополнительно.

Общество •   •  23526 просмотра
Из-за непогоды завтра школы Одесской области будут работать дистанционно - Кипер

За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

За неделю украинские саперы обезвредили 1 261 взрывоопасный предмет и разминировали 940,85 гектаров, очистив от мин огромные территории, включая водоемы, дороги, железнодорожные пути и инженерные коммуникации.

Война •   •  26991 просмотра
За неделю подразделения Госспецслужбы транспорта разминировали почти тысячу гектаров

Из-за непогоды Пограничная служба Молдовы предупредила о перебоях в работе контрольно-пропускных пунктов

Грузовые перевозки на некоторых пунктах пропуска на молдавско-румынской границе ограничены из-за плохих погодных условий, пропускаются только грузовики, оборудованные для работы в неблагоприятных погодных условиях.

Общество •   •  21392 просмотра
Из-за непогоды Пограничная служба Молдовы предупредила о перебоях в работе контрольно-пропускных пунктов