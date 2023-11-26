Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Об этом украинский чиновник рассказал на своей странице в Facebook. передает УНН.

Детали

Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи в сфере безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии - говорится в заметке.

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Кроме того, Умеров во время разговора также отметил массовую атаку российских беспилотников на украинские города и критическую инфраструктуру в День памяти жертв Голодоморов.

Благодарен министру Остину за его непоколебимую поддержку - подытожил украинский министр.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что США будут продолжать военную поддержку Украины, и Израиля одновременно. Остин также призвал усилить противовоздушную оборону Украины с приближением зимы.