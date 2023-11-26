Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона США Ллойдом Остином вопросы укрепления украинской армии, сосредоточившись на помощи в сфере безопасности в условиях атак российских беспилотников. Остин подтвердил продолжение военной поддержки Украины со стороны США.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с главой Пентагона Остином Ллойдом. Об этом украинский чиновник рассказал на своей странице в Facebook. передает УНН.
Детали
Провел еженедельный телефонный разговор с моим американским коллегой, министром Ллойдом Остином. Мы обсудили актуальные приоритеты помощи в сфере безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинской армии
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Кроме того, Умеров во время разговора также отметил массовую атаку российских беспилотников на украинские города и критическую инфраструктуру в День памяти жертв Голодоморов.
Благодарен министру Остину за его непоколебимую поддержку
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что США будут продолжать военную поддержку Украины, и Израиля одновременно. Остин также призвал усилить противовоздушную оборону Украины с приближением зимы.
Говорили об усилении ВСУ: Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона США Ллойдом Остином вопросы укрепления украинской армии, сосредоточившись на помощи в сфере безопасности в условиях атак российских беспилотников. Остин подтвердил продолжение военной поддержки Украины со стороны США.
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