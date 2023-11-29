Говорили о ситуации на левом берегу и усилении ПВО: Зеленский провел в Херсоне совещание
Киев • УНН
Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Зеленский обсудил оперативную ситуацию и усилия по укреплению прифронтовой противовоздушной обороны с военными командирами.
Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область провел совещание по оперативной ситуации в регионе, ход боевых действий на Левобережье и усиление фронтовой ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.
Глава государства заслушал доклады командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Одесса" Андрея Гнатова, командующего морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ Юрия Содоля и пообщался с командирами бригад морской пехоты и ТрО, которые выполняют боевые задачи на Херсонском направлении
Сообщается, что, в частности, была обсуждена оперативная ситуация на левом берегу Херсонщины.
"Была обсуждена оперативная ситуация на левом берегу Херсонщины, ход боевых действий, дальнейшие планы украинских защитников и их первоочередные потребности. В частности, речь шла о дополнительном обеспечении дронами и усилении фронтовой ПВО", - отмечается в сообщении.
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За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Зеленский вручил военнослужащим знаки отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", а также ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За заслуги" III степени. Учитывая ситуацию с безопасностью Владимир Зеленский передал часть наград командирам воинских подразделений для вручения по месту службы.
"Спасибо за службу, спасибо за защиту нашего государства, за все ваши минуты, дни, недели и месяцы, что вы воюете и отстаиваете суверенитет Украины. Я желаю вам победы, а вашим родным и близким – здоровья", – сказал Президент.
Говорили о ситуации на левом берегу и усилении ПВО: Зеленский провел в Херсоне совещание
Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Зеленский обсудил оперативную ситуацию и усилия по укреплению прифронтовой противовоздушной обороны с военными командирами.
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