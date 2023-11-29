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Говорили о ситуации на левом берегу и усилении ПВО: Зеленский провел в Херсоне совещание

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 19:19  •  15847 просмотра

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Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Зеленский обсудил оперативную ситуацию и усилия по укреплению прифронтовой противовоздушной обороны с военными командирами.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Херсонскую область провел совещание по оперативной ситуации в регионе,  ход боевых действий на Левобережье и усиление фронтовой ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП. 

Глава государства заслушал доклады командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Одесса" Андрея Гнатова, командующего морской пехоты Военно-Морских сил ВСУ Юрия Содоля и пообщался с командирами бригад морской пехоты и ТрО, которые выполняют боевые задачи на Херсонском направлении 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что, в частности, была обсуждена оперативная ситуация на левом берегу Херсонщины.

"Была обсуждена оперативная ситуация на левом берегу Херсонщины, ход боевых действий, дальнейшие планы украинских защитников и их первоочередные потребности. В частности, речь шла о дополнительном обеспечении дронами и усилении фронтовой ПВО", - отмечается в сообщении.

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За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Зеленский вручил военнослужащим знаки отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", а также ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За заслуги" III степени. Учитывая ситуацию с безопасностью Владимир Зеленский передал часть наград командирам воинских подразделений для вручения по месту службы.

 "Спасибо за службу, спасибо за защиту нашего государства, за все ваши минуты, дни, недели и месяцы, что вы воюете и отстаиваете суверенитет Украины. Я желаю вам победы, а вашим родным и близким – здоровья", – сказал Президент.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Говорили про ситуацію на лівому березі та посилення ППО: Зеленський провів в Херсоні нараду
They talked about the situation on the Left Bank and the strengthening of air defense: Zelensky held a meeting in Kherson
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Говорили о ситуации на левом берегу и усилении ПВО: Зеленский провел в Херсоне совещание

Во время рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Зеленский обсудил оперативную ситуацию и усилия по укреплению прифронтовой противовоздушной обороны с военными командирами.

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