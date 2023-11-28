Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэль Альбаресом. Об этом украинский чиновник рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Я встретился с Хосе Мануэль Альбаресом, чтобы поздравить его с повторным назначением и подтвердить силу украинско-испанского партнерства. Я благодарен моему другу за подтверждение непоколебимой поддержки Испанией Украины в противодействии российской агрессии, а также в декабрьском решении об открытии переговоров о вступлении - говорится в заметке.

По его словам, они также обсудили пути наращивания потенциала европейской оборонной промышленности.

Дополнение

Испанский министр на своей странице в сети X обнародовал свое фото со встречи с Кулебой.

"Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС", - заявил Альбарес.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу МИДа рф сергея лаврова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба и Боррель обсудили шаги для решения декабрьского саммита ЕС о начале переговоров о вступлении, работа продолжается