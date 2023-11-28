Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании
Киев • УНН
Дмитрий Кулеба встретился с Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы укрепить партнерство и поблагодарить Испанию за поддержку Украины в противостоянии с Россией и в переговорах о вступлении в ЕС. Они также обсудили вопросы развития оборонной промышленности ЕС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэль Альбаресом. Об этом украинский чиновник рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Я встретился с Хосе Мануэль Альбаресом, чтобы поздравить его с повторным назначением и подтвердить силу украинско-испанского партнерства. Я благодарен моему другу за подтверждение непоколебимой поддержки Испанией Украины в противодействии российской агрессии, а также в декабрьском решении об открытии переговоров о вступлении
По его словам, они также обсудили пути наращивания потенциала европейской оборонной промышленности.
Дополнение
Испанский министр на своей странице в сети X обнародовал свое фото со встречи с Кулебой.
"Я подтвердил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины. Также мы поддерживаем открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС", - заявил Альбарес.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет бойкотировать министерское заседание ОБСЕ из-за решения допустить на него главу МИДа рф сергея лаврова.
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Говорили о наращивании оборонной промышленности ЕС: Кулеба встретился с главой МИД Испании
Дмитрий Кулеба встретился с Хосе Мануэлем Альбаресом, чтобы укрепить партнерство и поблагодарить Испанию за поддержку Украины в противостоянии с Россией и в переговорах о вступлении в ЕС. Они также обсудили вопросы развития оборонной промышленности ЕС.
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