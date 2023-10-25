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Готовили диверсии на объектах ВСУ и Минобороны: обезвредили агентурную группу фсб

Киев • УНН

 • 97477 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Служба безопасности нейтрализовала в Киеве "расконсервированную" агентурно-боевую группу фсб. В состав которой входило три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Готовили диверсии на объектах ВСУ и Минобороны: обезвредили агентурную группу фсб

Детали

Отмечается, что среди приоритетных "целей" агрессора были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты. Для совершения диверсий фигуранты планировали применить до 10 дронов, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.

Впрочем сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали всех участников российской группы, когда они приступили к активной фазе подготовки диверсий.

Правоохранителями установлено, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб. В ее состав вошло три человека (жители Киева и Чернигова), которые после вербовки были переведены в режим "ожидания" до начала полномасштабного вторжения рф.

Цитата

"Каждый из участников российской агентурно-боевой группы имел свою специализацию в проведении разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора. Так, один из них изготавливал самодельные взрывные устройства, другой – отвечал за переоборудование "гражданских" беспилотных летательных аппаратов в ударные дроны", - говорится в сообщении.

Лаборатории для изготовления взрывчатки и «модернизации» беспилотников были обустроены по месту жительства фигурантов. Еще одна участница вражеской группы – непосредственно управляла дронами. Для получения соответствующих навыков в марте этого года в Киевской области женщина прошла курсы по подготовке операторов БПЛА.

Весной этого года фигуранты начали отслеживание мест базирования подразделений Сил обороны на территории столичного региона.

На основании собранных доказательств вражеским пособникам сообщено о подозрении по двум статьям (ч. 1 ст. 258-3, и ч. 3 ст. 263-1) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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