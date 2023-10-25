Готували диверсії на об'єктах ЗСУ та Міноборони: знешкодили агентурну групу фсб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Служба безпеки нейтралізувала у Києві "розконсервовану" агентурно-бойову групу фсб. До складу якої входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Зазначається, що серед пріоритетних "цілей" агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти. Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які вони спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.
Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали всіх учасників російської групи, коли вони приступили до активної фази підготовки диверсій.
Правоохоронцями встановлено, що ворожа група була сформована ще у 2018 році кадровим співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб. До її складу ввійшло троє осіб (мешканці Києва та Чернігова), які після вербування були переведені у режим "очікування" до початку повномасштабного вторгнення рф.
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"Кожен з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший – відповідав за переобладнання "цивільних" безпілотних літальних апаратів в ударні дрони", - йдеться у повідомленні.
Лабораторії для виготовлення вибухівки та «модернізації» безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів. Ще одна учасниця ворожої групи – безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА.
Навесні цього року фігуранти розпочали відстежування місць базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.
На підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями (ч. 1 ст. 258-3, та ч. 3 ст. 263-1) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.
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