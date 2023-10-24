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"Полювали" на танки Abrams під Авдіївкою: нейтралізували агентурну групу фсб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Служба безпеки України знешкодила агентурну групу фсб, яка розвідувала місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, що задіяні у жорстоких боях на Авдіївському напрямку. Зокрема поплічники агресора намагалися виявити дислокацію танків Abrams. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Полювали" на танки Abrams під Авдіївкою: нейтралізували агентурну групу фсб

Деталі

Контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію, у результаті якої на Донеччині нейтралізовано одну агентурну групу фсб. Стверджується, що зловмисники розвідували місця дислокації підрозділів ЗСУ, зокрема намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams.

Повідомляється, що до складу російської агентури входило двоє жителів Покровського району, які діяли окремо один від одного, але дистанційно «замикалися» на російську спецслужбу через спільного «зв'язкового».

Цитата

«Встановлено, що ці російські агенти намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams. Окрім того, фігуранти «зливали» агресору локації українських блокпостів та фортифікаційних укріплень поблизу передової», - ідеться у повідомленні.

За даними СБУ, розвідінформація потрібна була російським загарбникам для планування власних бойових операцій. Зрадники були дистанційно завербовані російською спецслужбою у червні 2023 року. За кожне виконане завдання їм було обіцяно «гонорар».

Для збору розвідданих колаборанти, як зазначається, об'їжджали територію Покровського району та приховано фотографували місця переміщення підрозділів ЗСУ. Далі – передавали фото українських об'єктів з текстовим описом через месенджери на тимчасово окуповану частину Донеччини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони під вартою, триває розслідування. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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