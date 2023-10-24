"Охотились" на танки Abrams под Авдеевкой: нейтрализовали агентурную группу фсб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Служба безопасности Украины обезвредила агентурную группу фсб, которая разведывала места дислокации и передвижения подразделений ВСУ, задействованных в жестоких боях на Авдеевском направлении. В частности приспешники агрессора пытались выявить дислокацию танков Abrams. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию, в результате которой в Донецкой области нейтрализовано одну агентурную группу фсб. Утверждается, что злоумышленники разведывали места дислокации подразделений ВСУ, в частности пытались выявить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.
Сообщается, что в состав российской агентуры входило двое жителей Покровского района, которые действовали отдельно друг от друга, но дистанционно «замыкались» на российскую спецслужбу через общего «связного».
Цитата
«Установлено, что эти российские агенты пытались выявить огневые позиции украинской артиллерии и маршруты движения тяжелой бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams. Кроме того, фигуранты «сливали» агрессору локации украинских блокпостов и фортификационных укреплений вблизи передовой», - говорится в сообщении.
По данным СБУ, развединформация нужна была российским захватчикам для планирования собственных боевых операций. Предатели были дистанционно завербованы российской спецслужбой в июне 2023 года. За каждое выполненное задание им было обещано «гонорар».
Для сбора разведданных коллаборанты, как отмечается, объезжали территорию Покровского района и скрыто фотографировали места перемещения подразделений ВСУ. Далее – передавали фото украинских объектов с текстовым описанием через мессенджеры на временно оккупированную часть Донецкой области.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас они под стражей, продолжается расследование. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
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