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Готовила теракт в Харькове: в суд направили обвинительный акт против подозреваемой

Киев • УНН

 • 9395 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которую подозревают в подготовке теракта в Молодежном парке в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает УНН.

Готовила теракт в Харькове: в суд направили обвинительный акт против подозреваемой

"Прокуратура направила в Киевский районный суд г. Харькова обвинительный акт в отношении женщины, которая планировала террористический акт в Молодежном парке Харькова. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст.263 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, ношение и передача другому лицу взрывчатых веществ)", - говорится в сообщении.

Харьковчанку задержали 23 июня этого года при попытке дистанционно привести в действие взрывчатку. По информации следствия, 44-летняя женщина еще в начале года была завербована представителями Российской Федерации. Она постоянно получала задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области. Также для согласования и координации дальнейших действий она несколько раз выезжала в Россию.

"К совершению преступления обвиняемая готовилась заранее. Как установило следствие, она приобрела и некоторое время хранила дома тротиловую шашку. Потом нашла человека, который на основе этой шашки изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона. Ночью 23 июня женщина заложила устройство в основание памятника бойцам Украинской повстанческой армии. Довести план до конца злоумышленнице помешали сотрудники Службы безопасности Украины. Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемая находится под стражей. Согласно санкции статей ей грозит до 10 лет лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, неизвестные раскрасили памятник героям УПА в Молодежном парке Харькова.

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