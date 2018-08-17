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Готувала теракт у Харкові: до суду направили обвинувальний акт щодо підозрюваної

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яку підозрюють у підготовці теракту в Молодіжному парку в Харкові. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає УНН.

Готувала теракт у Харкові: до суду направили обвинувальний акт щодо підозрюваної

"Прокуратура направила до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно жінки, що планувала терористичний акт у Молодіжному парку Харкова. Їй інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України (замах на скоєння терористичного акту) та ч. 1 ст.263 КК України (незаконне придбання, зберігання, носіння і передача іншій особі вибухових речовин)", - йдеться в повідомленні.

Харків’янку затримали 23 червня цього року під час спроби дистанційно привести у дію вибухівку. За інформацією слідства, 44-річна жінка ще на початку року була завербована представниками Російської Федерації. Вона постійно отримувала завдання щодо дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Харківській області. Також для узгодження та координації подальших дій вона кілька разів виїжджала до Росії.

"До скоєння злочину обвинувачена готувалася заздалегідь. Як встановило слідство, вона придбала та певний час зберігала вдома тротилову шашку. Потім знайшла особу, яка на основі цієї шашки виготовила саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням за допомогою мобільного телефону. Уночі 23 червня жінка заклала пристрій в основу пам’ятника бійцям Української повстанської армії. Довести план до кінця зловмисниці завадили співробітники Служби безпеки України. Наразі на вимогу прокуратури обвинувачена перебуває під вартою. Відповідно до санкції статей їй загрожує до 10 років позбавлення волі", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, невідомі розфарбували пам'ятник героям УПА у Молодіжному парку Харкова. 

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