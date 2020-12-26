Готов к боевым задачам: завершился ремонт буксира "Яны Капу", который побывал в плену РФ

“Во время докового ремонта на „Яны Капу“ была проведена очистка, дефектирование и замена поврежденных участков корпуса и палубы, с последующей их покраской. Восстановлена система главного двигателя, в частности осуществлен ремонт газохода, топливных насосов, клапанов пожарной системы и компрессоров. Также важно, что на буксире провели ремонт донно заборной аппаратуры, рулевого и якорного устройств, электрооборудования, внутренних помещений”, — говорится в сообщении.

По данным “АрмияИнформ”, в 2020 году для нужд флота отремонтировали 12 боевых кораблей и катеров, а также девять судов обеспечения.

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Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

В мае текущего года отремонтирован катер “Никополь”, который побывал в плену РФ, вернулся на службу.