Готовий до бойових завдань: завершився ремонт буксиру “Яни Капу”, який побував у полоні РФ

“Під час докового ремонту на „Яни Капу“ було проведено очищення, дефектування та заміна пошкоджених ділянок корпусу і палуби, з подальшим їх фарбуванням. Відновлено системи головного двигуна, зокрема здійснено ремонт газоходу, паливних насосів, клапанів пожежної системи та компресорів. Також важливо, що на буксирі провели ремонт донно-заборної апаратури, рульового та якірного пристроїв, електрообладнання, внутрішніх приміщень”, — йдеться у повідомленні.

За даними “АрміяІнформ”, у 2020 році для потреб флоту відремонтували 12 бойових кораблів та катерів, а також дев’ять суден забезпечення.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

У травні поточного року відремонтований катер “Нікополь”, який побував у полоні РФ, повернувся на службу.