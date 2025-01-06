Готовим хорошие дипломатические новости для Украины - Зеленский
Киев • УНН
Президент провел совещание по международным переговорам на январь и ускорению поставок оружия. Готовится встреча в формате «Рамштайн» для обсуждения усиления ПВО Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел сегодня совещание с международными партнерами и анонсировал хорошие дипломатические новости для Украины, передает УНН.
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"Провел сегодня совещание с международниками - планирование наших встреч и переговоров на январь. Ускоряем поставки оружия в Украину и работаем для новых и более долговременных отношений с партнерами. Мы готовим хорошие дипломатические новости для Украины", - сказал Зеленский.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встрече в формате "Рамштайн" на этой неделе. На заседании обсудят усиление противовоздушной обороны Украины с участием десятков стран-партнеров.