Готуємо хороші дипломатичні новини для України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів сьогодні нараду з міжнародними партнерами та анонсував хороші дипломатичні новини для України, передає УНН.

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"Провів сьогодні нараду з міжнародниками – планування наших зустрічей і перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня. На засіданні обговорять посилення протиповітряної оборони України за участю десятків країн-партнерів.