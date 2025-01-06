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Готуємо хороші дипломатичні новини для України - Зеленський

Київ • УНН

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Президент провів нараду щодо міжнародних перемовин на січень та прискорення постачання зброї. Готується зустріч у форматі "Рамштайн" для обговорення посилення ППО України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів сьогодні нараду з міжнародними партнерами та анонсував хороші дипломатичні новини для України, передає УНН.

Деталі

"Провів сьогодні нараду з міжнародниками – планування наших зустрічей і перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн" цього тижня. На засіданні обговорять посилення протиповітряної оборони України за участю десятків країн-партнерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
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