Готовил ракетные удары по военным госпиталям и аэродромам в Донецкой области: задержан агент рф

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, который корректировал ракетно-пушечные удары рф по Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди приоритетных целей врага были военные госпитали и другие медучреждения, где проходили лечение и реабилитацию украинские защитники. Также агрессор надеялся разведать локации оперативных аэродромов на территории региона, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, чтобы получить координаты для огневого поражения, российская разведка завербовала жителя Краматорска. В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за собственных антиукраинских комментариев в российских соцсетях.

Дальнейшая коммуникация между агентом и его российским куратором происходила через один из мессенджеров. В ходе дистанционного общения оба использовали вымышленные никнеймы для конспирации.

Однако им это не помогло. Служба безопасности установила личности представителя страны-агрессора и его соратника из Донецкой области и поэтапно задокументировала их преступления.

Задержаны еще два приспешника рф, которые жгли авто ВСУ и пограничников в двух регионах

Установлено, что куратор присылал агенту гугл-карты районов, которые его интересовали. Информатор наносил на карты разведданные, добавлял описание и объяснения, после чего передавал российской спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта по месту жительства. У задержанного изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для переписки с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.