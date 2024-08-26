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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержаны еще два приспешника рф, которые жгли авто ВСУ и пограничников в двух регионах

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 14:09  •  32022 просмотра

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В Киеве и Черкасской области задержаны два человека, которые поджигали служебные авто Сил обороны по заказу рф. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности ВСУ.

СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников рф, которые жгли авто ВСУ и Госпогранслужбы в Киеве и Черкасской области.  Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Детали

Как сообщается, под "прицелом" врага были микроавтобусы и боевые пикапы ВСУ и Госпогранслужбы.

Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных парней, которые искали "легкого заработка" в Телеграмм-каналах.

За деньги агрессора фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались их поджечь с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Злоумышленники снимали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед российскими кураторами.

Так, в Киеве, как сообщается, задержан житель временно оккупированного Краснодона луганской области, который переехал в столицу и начал работать на разведку рф.

В начале августа этого года он получил "тестовое" задание - в обмен на деньги поджечь военный внедорожник.

Впрочем, обещанных средств фигурант так и не получил. Вместо денежного вознаграждения представитель рф начал угрожать мужчине, что "сольет" их переписку украинским правоохранителям.

Таким образом оккупанты "мотивировали" своего приспешника продолжить серию поджогов в столице нашего государства.

На Черкасской области задержан местный житель, который по заказу рф поджег эвакуационный автомобиль пограничников.

По данным следствия, авто находилось на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач.

Проведя доразведку, фигурант надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто.

Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам".

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Підпалювали автівки військових: затримано ще три групи агентів спецслужб рф20 августа 2024, 13:12 • 18774 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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