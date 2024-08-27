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Готував ракетні удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині: затримано агента рф

Готував ракетні удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині: затримано агента рф

Київ • УНН

 • 19040 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала російського агента в Краматорську, який передавав координати військових об'єктів на Донеччині. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за державну зраду в умовах воєнного стану.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував ракетно-дронові удари рф по Донеччині. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники. Також агресор сподівався розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, щоб отримати координати для вогневого ураження, російська розвідка завербувала мешканця Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Подальша комунікація між агентом та його російським куратором відбувалася через один із месенджерів. У ході дистанційного спілкування обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації.

Однак їм це не допомогло. Служба безпеки встановила особи представника країни-агресора та його поплічника з Донеччини і поетапно задокументувала їхні злочини.

Затримано ще двох поплічників рф, які палили авто ЗСУ та прикордонників у двох регіонах26.08.24, 17:09 • 40505 переглядiв

Встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Інформатор наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта за місцем проживання. У затриманого вилучено телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП

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