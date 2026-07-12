Готова и впредь служить Украинскому государству - Свириденко прокомментировала свою отставку

Премьер-министр Юлия Свириденко после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским прокомментировала будущие изменения в правительстве и добавила, что "готова и впредь служить Украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира", передает УНН.

Обсудили с Президентом вызовы, стоящие перед нашим государством, изменения, необходимые для усиления работы Правительства и отношений с международными партнерами. Сегодня чрезвычайно важно объединить все силы и ресурсы ради укрепления Украины. Благодарна Президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять Правительство в сложнейший период новейшей истории Украины

Она поблагодарила каждого и каждую, кто защищает украинскую землю, "наши военные — это наша сила и наша независимость".

Благодарю всю правительственную команду за работу на благо государства во время больших вызовов. Мы с вами посетили каждый уголок нашей невероятной страны с особым вниманием к прифронтовым регионам, принимали сверхсложные и оперативные решения, пережили самую тяжелую зиму и ни на секунду не позволили врагу остановить сердцебиение нашего государства — экономику. Обсудили с Президентом также наши дальнейшие шаги