Наличный курс гривны за месяц укрепился на 2,6%

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"По итогам октября наличный курс гривни укрепился на 2,6%. Впервые с начала войны. Казалось бы, небольшая, но все же победа. Из таких небольших побед, за каждую из которых мы ведем бой на финансовом фронте, и складывается макрофинансовая стабильность, которая, по мнению международных экспертов, уникальна для страны в войне", - написал он.



Детали



Также, по информации Гетманцева, за октябрь выросли золотовалютные резервы (ЗВР) на 5,5%, то есть на 1 312 млн дол.

"Таким образом, на 1 сентября ЗВР составили 25 244 млн долларов. Увеличение ЗВР будет способствовать поддержанию текущей курсовой стабильности гривны", - добавил политик.

Прирост резервов обеспечен благодаря:



поступлению валюты по операциям с государственным долгом (получению льготных кредитов от ЕС, МВФ, ВБ, размещению валютных ОВГЗ).



на фоне уменьшения оттока валюты из-за интервенций НБУ на межбанке (против сентября отрицательное сальдо интервенций сократилось на четверть).



Так, по данным Национального банка Украины (НБУ), официальный курс евро - 36,5 грн, а доллар - 36,5 грн.

Дополнение

Курс доллара на отметке 40-41 гривна за доллар будет сохраняться в ближайший месяц, а затем может вырасти.