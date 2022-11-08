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Наличный курс гривны за месяц укрепился на 2,6%

Наличный курс гривны за месяц укрепился на 2,6%

Киев • УНН

 • 298029 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В октябре наличный курс гривны укрепился впервые с начала полномасштабной войны рф. Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.

Цитата

"По итогам октября наличный курс гривни укрепился на 2,6%. Впервые с начала войны. Казалось бы, небольшая, но все же победа. Из таких небольших побед, за каждую из которых мы ведем бой на финансовом фронте, и складывается макрофинансовая стабильность, которая, по мнению международных экспертов, уникальна для страны в войне", - написал он.

Детали

Также, по информации Гетманцева, за октябрь выросли золотовалютные резервы (ЗВР) на 5,5%, то есть на 1 312 млн дол. 

"Таким образом, на 1 сентября ЗВР составили 25 244 млн долларов. Увеличение ЗВР будет способствовать поддержанию текущей курсовой стабильности гривны", - добавил политик.

Прирост резервов обеспечен благодаря:

  • поступлению валюты по операциям с государственным долгом (получению льготных кредитов от ЕС, МВФ, ВБ, размещению валютных ОВГЗ).
  • на фоне уменьшения оттока валюты из-за интервенций НБУ на межбанке (против сентября отрицательное сальдо интервенций сократилось на четверть).

Так, по данным Национального банка Украины (НБУ), официальный курс евро - 36,5 грн, а доллар - 36,5 грн. 

Дополнение

Курс доллара на отметке 40-41 гривна за доллар будет сохраняться в ближайший месяц, а затем может вырасти.

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