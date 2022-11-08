Готівковий курс гривні за місяць зміцнився на 2,6%

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"За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився на 2,6%. Вперше з початку війни. Здавалось би, невеличка, але все ж таки перемога. З таких невеличких перемог, за кожну з яких ми ведемо бій на фінансовому фронті, і складається макрофінансова стабільність, яка, на думку міжнародних експертів, є унікальною для країни у війні", - написав він.



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Також, за інформацією Гетманцева, за жовтень зросли золотовалютні резерви (ЗВР) на 5,5% тобто на 1 312 млн дол.

"Таким чином, на 1 вересня ЗВР становили 25 244 млн доларів. Збільшення ЗВР сприятиме підтримці поточної курсової стабільності гривні", - додав політик.

Приріст резервів забезпечено завдяки:



надходженню валюти за операціями з державним боргом (отриманню пільгових кредитів від ЄС, МВФ, СБ, розміщенню валютних ОВДП).



на тлі зменшення відтоку валюти через інтервенції НБУ на міжбанку (проти вересня негативне сальдо інтервенцій скоротилось на чверть).



Так, за даними Національного банку України (НБУ), офіційний курс євро - 36,5 грн, а долар - 36,5 грн.

Доповнення

Курс долара на позначці 40-41 гривня за долар буде зберігатися найближчий місяць, а потім може зрости.