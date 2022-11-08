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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Готівковий курс гривні за місяць зміцнився на 2,6%

Готівковий курс гривні за місяць зміцнився на 2,6%

Київ • УНН

 • 298029 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У жовтні готівковий курс гривні зміцнився вперше з початку повномасштабної війни рф. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у Telegram, передає УНН.

Цитата

"За підсумками жовтня готівковий курс гривні зміцнився на 2,6%. Вперше з початку війни. Здавалось би, невеличка, але все ж таки перемога. З таких невеличких перемог, за кожну з яких ми ведемо бій на фінансовому фронті, і складається макрофінансова стабільність, яка, на думку міжнародних експертів, є унікальною для країни у війні", - написав він.

Деталі

Також, за інформацією Гетманцева, за жовтень зросли золотовалютні резерви (ЗВР) на 5,5% тобто на 1 312 млн дол. 

"Таким чином, на 1 вересня ЗВР становили 25 244 млн доларів. Збільшення ЗВР сприятиме підтримці поточної курсової стабільності гривні", - додав політик.

Приріст резервів забезпечено завдяки:

  • надходженню валюти за операціями з державним боргом (отриманню пільгових кредитів від ЄС, МВФ, СБ, розміщенню валютних ОВДП).
  • на тлі зменшення відтоку валюти через інтервенції НБУ на міжбанку (проти вересня негативне сальдо інтервенцій скоротилось на чверть).

Так, за даними Національного банку України (НБУ), офіційний курс євро - 36,5 грн, а долар - 36,5 грн. 

Доповнення

Курс долара на позначці 40-41 гривня за долар буде зберігатися найближчий місяць, а потім може зрости.

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