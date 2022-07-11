Наличных вне банков в Украине за месяц стало несколько меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Объем наличных средств в обращении вне банков, по данным НБУ, в июне этого года сократился на 0,8% – до 629,45 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные НБУ.
Детали
Денежная масса в Украине за июнь 2022 года увеличилась на 1,4% – до 2,15 трлн грн.
Также, по информации НБУ, денежная база за июнь 2022 года уменьшилась на 1,3% – до 729,43 млрд грн.
Справочно
Денежная масса (М3) – это сумма всех денежных средств, за исключением акций, она включает: наличные средства в обращении вне депозитных корпораций, переводные депозиты в национальной валюте, переводные депозиты в иностранной валюте, другие депозиты и ценные бумаги.
Денежная база – это совокупность обязательств НБУ в национальной валюте, обеспечивающих рост денежных агрегатов (обязательств депозитных корпораций перед другими секторами экономики) и кредитования экономики.