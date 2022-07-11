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Готівки поза банками в Україні за місяць дещо поменшало

Готівки поза банками в Україні за місяць дещо поменшало

Київ • УНН

 • 118559 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у червні цього року скоротився на 0,8% - до 629,45 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.

Деталі

Грошова маса в Україні за червень 2022 року збільшилася на 1,4% - до 2,15 трлн грн.

Також, за інформацією НБУ, грошова база за червень 2022 року зменшилася на 1,3% - до 729,43 млрд грн.

Довідково

Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.

Грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки.

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