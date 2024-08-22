Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Бизнесу реструктурировать кредит в государственном банке гораздо сложнее, чем в коммерческом, ведь они ставят более жесткие условия и сроки. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил глава практики банковского и финансового права Arzinger Александр Плотников.

Реструктуризация - это эффективный и разумный способ решения проблемы невозврата долга. Благодаря ей заемщики могут продолжать свою работу и развивать бизнес, а банки сохраняют клиента и избегают увеличения портфеля проблемных активов - указывает эксперт.

По его словам, реструктурировать кредит можно на основании соответствующего закона или на основе общих норм украинского законодательства, без применения специальной процедуры. Однако, второй вариант применяют только коммерческие банки, ведь он проще.

В свою очередь, банки с долей государства менее гибкие в подходах к реструктуризации долга заемщиков, что обусловлено их особым статусом. Поэтому они более активно пользуются возможностями, предоставленными законом о финансовой реструктуризации, который в определенной степени защищает их от возможных претензий со стороны правоохранительных органов - отметил Плотников.

Эксперт отметил, что основным условием реструктуризации долга является перспективность бизнеса заемщика и согласие кредитора и должника на такую реструктуризацию. То есть кредитор должен быть уверен, что заемщик сможет выполнять свои обязательства в будущем.

«С экономической точки зрения, сценарий с реструктуризацией является более выгодным для кредитора, чем обращение взыскания на имущество заемщика и имущественных поручителей (при наличии) или банкротство. А должник при этом должен иметь желание выполнять свои обязательства после реструктуризации долга. В противном случае реструктуризация не имеет смысла», - добавил он.

Добавим

Стоит отметить, что реструктуризация кредитов - это не панацея, а временное решение, которое позволяет выиграть время и стабилизировать финансовое состояние. Она не устраняет проблемы, но дает возможность пережить сложные времена и избежать катастрофических последствий.

Одними из представителей украинского бизнеса, кто в ответ на финансовые трудности прибегнул к реструктуризации кредита, являются владельцы БФК «Гулливер». Стоит отметить, что владельцы этого БФК имеют кредит именно в государственном банке - «Ощадбанк».

В этом случае реструктуризация долга проводилась по закону, который был разработан по инициативе МВФ и предусматривал специальные предохранители, чтобы весь процесс прошел без злоупотреблений. Одна из них - участие сторонних независимых экспертов, поэтому в этом кейсе были привлечены компании с мировым именем. Эксперты предложили более 10 вариантов реструктуризации и, согласно закону, был выбран такой, который сможет обеспечить максимальную экономическую выгоду для привлеченных банков-кредиторов. Благодаря реструктуризации долга и восстановлению экономической активности БФК «Гулливер» удалось стабилизировать финансовое состояние проекта.

И, как подчеркивал кредитор - «Ощадбанк», владельцы БФК «Гулливер» четко соблюдали условия финансовой реструктуризации до начала полномасштабной войны. Тогда практически все банки Украины предоставляли своим клиентам кредитные каникулы, а дальше происходил постепенный процесс восстановления платежей в счет обслуживания кредитов. С 2023 года владельцы «Гулливера» вернулись к обслуживанию долга в рамках соглашения о реструктуризации.