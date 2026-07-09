Госспецсвязи: информация о «денежных выплатах за длительные отключения света» — фейк
Киев • УНН
В соцсетях распространяют мошеннические сообщения о денежных компенсациях за длительные отключения электроэнергии. Переход по ссылке ведёт на фишинговый сайт для кражи банковских данных.
В социальных сетях распространяются сообщения о якобы денежных выплатах за длительные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Госспецсвязи, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пользователям предлагают перейти по ссылке и оформить заявку на получение компенсации.
Это очередная мошенническая манипуляция с целью завладения средствами доверчивых граждан
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Что происходит, если перейти по ссылке?
Указывается, что такая ссылка, как правило, ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи персональных и банковских данных. На поддельном сайте вас попросят ввести конфиденциальную информацию:
- логин и пароль к интернет-банкингу;
- номер платежной карты и срок ее действия;
- CVV-код и даже PIN-код;
- номер телефона, дату рождения.
Получив эти данные, мошенники смогут получить доступ к вашему интернет-банкингу со своего устройства и похитить ваши средства
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Как не попасть в ловушку?
- Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений
- Проверяйте информацию через официальные источники
- Никому не сообщайте логин и пароль к банкингу, PIN-код от платежной карты и CVV-код.
Напомним
Национальная полиция Украины сообщила, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться работниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.
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