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Госспецсвязи: информация о «денежных выплатах за длительные отключения света» — фейк

Киев • УНН

 • 460 просмотра

В соцсетях распространяют мошеннические сообщения о денежных компенсациях за длительные отключения электроэнергии. Переход по ссылке ведёт на фишинговый сайт для кражи банковских данных.

Госспецсвязи: информация о «денежных выплатах за длительные отключения света» — фейк

В социальных сетях распространяются сообщения о якобы денежных выплатах за длительные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Госспецсвязи, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пользователям предлагают перейти по ссылке и оформить заявку на получение компенсации.

Это очередная мошенническая манипуляция с целью завладения средствами доверчивых граждан

- предупреждают в ведомстве.

Осторожно, мошенники: в Нацполиции предупредили о рисках сдачи экзамена на права без личного присутствия02.07.26, 03:36 • 21560 просмотров

Что происходит, если перейти по ссылке?

Указывается, что такая ссылка, как правило, ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи персональных и банковских данных. На поддельном сайте вас попросят ввести конфиденциальную информацию:

  • логин и пароль к интернет-банкингу;
    • номер платежной карты и срок ее действия;
      • CVV-код и даже PIN-код;
        • номер телефона, дату рождения.

          Получив эти данные, мошенники смогут получить доступ к вашему интернет-банкингу со своего устройства и похитить ваши средства

          - говорится в сообщении.

          Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД05.06.26, 05:32 • 28667 просмотров

          Как не попасть в ловушку?

          • Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений
            • Проверяйте информацию через официальные источники
              • Никому не сообщайте логин и пароль к банкингу, PIN-код от платежной карты и CVV-код.

                Напомним

                Национальная полиция Украины сообщила, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться работниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.

                Мошенники маскируются под "Дію" - украинцев предупредили о новой фишинговой схеме08.06.26, 18:04 • 7689 просмотров

                Вадим Хлюдзинский

                ОбществоКриминал и ЧП