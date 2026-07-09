Госспецсвязи: информация о «денежных выплатах за длительные отключения света» — фейк

В социальных сетях распространяются сообщения о якобы денежных выплатах за длительные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Госспецсвязи, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что пользователям предлагают перейти по ссылке и оформить заявку на получение компенсации.

Это очередная мошенническая манипуляция с целью завладения средствами доверчивых граждан - предупреждают в ведомстве.

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Что происходит, если перейти по ссылке?

Указывается, что такая ссылка, как правило, ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи персональных и банковских данных. На поддельном сайте вас попросят ввести конфиденциальную информацию:

логин и пароль к интернет-банкингу;

номер платежной карты и срок ее действия;

CVV-код и даже PIN-код;

номер телефона, дату рождения.

Получив эти данные, мошенники смогут получить доступ к вашему интернет-банкингу со своего устройства и похитить ваши средства - говорится в сообщении.

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Как не попасть в ловушку?

Не переходите по подозрительным ссылкам из сообщений

Проверяйте информацию через официальные источники

Никому не сообщайте логин и пароль к банкингу, PIN-код от платежной карты и CVV-код.

Напомним

Национальная полиция Украины сообщила, что телефонное мошенничество остается распространенным способом выманивания данных и денег. Мошенники могут представляться работниками банка, мобильного оператора или государственного учреждения.

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