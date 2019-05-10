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Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Хозсуд объединил 5 исков Коломойского к НБУ и ПриватБанку

Киев  •  УНН

 • 10021 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Хозяйственный суд Киева во время подготовительного заседания по иску бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины о кредитных договорах, заключенных до национализации ПриватБанка, решил объединить все 5 исков в одно дело. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

"Сегодня состоялось заседание Хозяйственного суда города Киева. Он принял решение объединить все производства - пять новых исков бывшего акционера ПриватБанка Коломойского в НБУ - в одно, и объявил перерыв в подготовительном заседании", - отметили в пресс-службе.

При этом в НБУ добавили, что следующее заседание запланировано на 10 утра 20 мая этого года.

Также в Нацбанке пояснили, что бывший акционер банка Игорь Коломойский оспаривает законность кредитных договоров между ПриватБанком и Национальным банком, которые были заключены еще до национализации, и оспаривает договоры личного поручительства по этим кредитным договорам.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

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