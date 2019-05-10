Госпсуд об'єднав 5 позовів Коломойського до НБУ і ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Господарський суд Києва під час підготовчого засідання по справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України щодо кредитних договорів, укладених до націоналізації ПриватБанка, вирішив об'єднати всі 5 позовів в одну справу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Національного банку України.
"Сьогодні відбулось засідання Господарського суду міста Києва. Він ухвалив об'єднати всі провадження – п’ять нових позовів колишнього акціонера ПриватБанку Коломойського до НБУ – в одне, і оголосив перерву в підготовчому засіданні", - зазначили в прес-службі.
При цьому в НБУ додали, що наступне засідання заплановане на 10 ранку 20 травня цього року.
Також в Нацбанку пояснили, що колишній акціонер банку Ігор Коломойський оскаржує законність кредитних договорів між ПриватБанком і Національним банком, які були укладені ще до націоналізації, і оскаржує договори особистої поруки по цих кредитних договорах.
Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "Приватбанк", та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.