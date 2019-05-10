Госпсуд об'єднав 5 позовів Коломойського до НБУ і ПриватБанку

КИЇВ. 10 травня. УНН. Господарський суд Києва під час підготовчого засідання по справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України щодо кредитних договорів, укладених до націоналізації ПриватБанка, вирішив об'єднати всі 5 позовів в одну справу. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Національного банку України.