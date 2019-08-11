Госпитализированными после поминального обеда в Житомирской области остаются 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Житомирской области в центральной районной больнице Андрушевского района остаются госпитализированными 12 человек с предварительным диагнозом пищевое отравление, из них 2 - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
“По состоянию на 7 ч. 11 августа в Андрушивский ЦРБ с признаками пищевого отравления остаются на лечении 12 человек (из них 2 ребенка), которые 6 августа были госпитализированы после употребления пищи на поминальном обеде в с. Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек)”, — говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе ГСЧС сообщали, что указанные лица принимали самую пищу 4 августа.
Спасатели добавляется, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Ранее УНН сообщал, что на Житомирщине после поминального обеда госпитализированы более 10 человек.
Как сообщал УНН, в течение 20-24 июля по лечебных заведений. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 24 работников одного из предприятий, которые употребляли пищу, оказывала ООО “Миропласт”.