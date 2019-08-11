Госпіталізованими після поминального обіду на Житомирщині залишаються 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Житомирській області в центральній районній лікарні Андрушівського району залишаються госпіталізованими 12 осіб з попереднім діагнозом харчове отруєння, з них 2 — діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“Станом на 7 год. 11 серпня в Андрушівській ЦРЛ з ознаками харчового отруєння залишаються на лікуванні 12 осіб (з них 2 дитини), які 6 серпня були госпіталізовані після вживання їжі на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб)”, — йдеться у повідомленні.
Раніше у прес-службі ДСНС повідомляли, що вказані особи вживали саму їжу 4 серпня.
Рятувальниками додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше УНН повідомляв, що на Житомирщині після поминального обіду госпіталізовано понад 10 осіб.
Як повідомляв УНН, протягом 20-24 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 24 працівників одного з підприємств, які вживали їжу, що надавала ТОВ “Миропласт”.