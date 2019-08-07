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На Житомирщині після поминального обіду госпіталізовано 12 осіб

На Житомирщині після поминального обіду госпіталізовано 12 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. 6 серпня у Житомирській області до центральної районної лікарні Андрушівського району поступили 12 осіб з попереднім діагнозом харчове отруєння, з них 2 - діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.

"6 серпня до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані особи 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).

Рятувальниками додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНН, протягом 20-24 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 24 працівників одного з підприємств, які вживали їжу, що надавала ТОВ “Миропласт”.

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