На Житомирщині після поминального обіду госпіталізовано 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. 6 серпня у Житомирській області до центральної районної лікарні Андрушівського району поступили 12 осіб з попереднім діагнозом харчове отруєння, з них 2 - діти. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"6 серпня до Андрушівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізовано 12 осіб (з них 2 дитини)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказані особи 4 серпня вживали їжу на поминальному обіді у с. Зарубинці Андрушівського району (всього перебувало 70 осіб).
Рятувальниками додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Як повідомляв УНН, протягом 20-24 липня до лікувальних закладів м. Дніпро з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 24 працівників одного з підприємств, які вживали їжу, що надавала ТОВ “Миропласт”.