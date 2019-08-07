В Житомирской области после поминального обеда госпитализированы 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. 6 августа в Житомирской области в центральную районную больницу Андрушевского района поступили 12 человек с предварительным диагнозом пищевое отравление, из них 2 — дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"6 августа в Андрушевскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 2 ребенка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указанные лица 4 августа употребляли еду на поминальном обеде в с. Зарубинцы Андрушевского района (всего находилось 70 человек).
Спасатели добавили, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНН, в течение 20-24 июля по лечебных заведений. Днепр с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 24 работников одного из предприятий, которые употребляли пищу, оказывала ООО "Миропласт".