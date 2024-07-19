Государственный департамент США продолжит следить за действиями России, которая в очередной раз выступила с угрозами возможного развертывания ядерного оружия в Европе. Так отреагировал на заявления российского МИД в четверг заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает УНН.

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«Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание», - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В этой связи он напомнил, что россияне делают такие заявления время от времени периодически от начала своей агрессии против Украины.

«Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить»,- отметил представитель Госдепа.

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