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Горят более 600 гектаров растительности: на юго-востоке Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

Горят более 600 гектаров растительности: на юго-востоке Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

Киев • УНН

 • 97163 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. На юго-востоке Франции вспыхнули масштабные лесные пожары. Пожар продолжается в секторе Бордезака, на севере Гарда. Согласно данным местной префектуры на 22:15, было сожжено более 600 гектаров растительности, проведена сотня эвакуаций, в том числе 70 человек в Бордезаке. Об этом информирует УНН со ссылкой на France Bleu.

Детали

Как отмечают пожарные, огонь “свободно распространялся среди густой растительности”.

“Этот пожар, к сожалению, сожжет много гектаров растительности, поскольку он находится в чрезвычайно неблагоприятном развитии”, - сказал очередной офицер пожарных Гарда.

Несколько деревень находятся под прямой угрозой. На борьбу с огнем уже мобилизовано 40 машин. Дополнительно должны прибыть еще 100. Также 180 пожарных, должны прибыть еще 500 и семь самолетов Canadair и водный вертолет-бомбардировщик.

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“Гардские пожарные будут оставаться мобилизованными в течение ночи и последующих нескольких дней и будут благодарны населению за воздержание от выезда на места пожаров, чтобы не препятствовать действиям экстренных служб и за соблюдение элементарных правил осторожности из-за риска значительных лесных пожаров”, - говорится в сообщении.

В своем прессрелизе префектура Гард уточняет, что “была проведена сотня эвакуаций, в том числе в Бордезаке, откуда были вывезены 70 человек”, еще “десяток человек, проживающих вблизи колледжа Бесежа, были доставлены в городской центр отдыха”.

Также пятьдесят сотрудников Красного Креста мобилизовано в Бесеже. Дороги вокруг Бордезака и Бесежа перекрыты и любое движение запрещено, особенно на RD-51.

Как заявила новая уполномоченная министра по вопросам местных органов власти Каролин Кайо, что по просьбе министра внутренних дел она едет в Гард, чтобы “поддержать пожарных, спасателей и все государственные службы, борющиеся с огнем и обеспечивающие безопасность населения”.

Напомним 

В Казахстане вспыхнул большой пожар: загорелись 4 базы отдыха, есть пострадавшие.

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