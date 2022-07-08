Горять понад 600 гектарів рослинності: на південному сході Франції спалахнули масштабні лісові пожежі

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Як зазначають пожежники, вогонь “вільно розповсюджувався серед густої рослинності”.

“Ця пожежа, на жаль, спалить багато гектарів рослинності, оскільки вона перебуває в надзвичайно несприятливому розвитку”, - сказав черговий офіцер пожежників Гарда.

Кілька сіл знаходяться під прямою загрозою. На боротьбу з вогнем вже мобілізовано 40 машин. Додатково повинні прибути ще 100. Також 180 пожежників, мають прибути ще 500 та сім літаків Canadair і водний гелікоптер-бомбардувальник.

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“Гардські пожежники залишатимуться мобілізованими протягом ночі та наступних кількох днів і будуть вдячні населенню за утримання від виїзду на місця пожеж, щоб не перешкоджати діям екстрених служб та за дотримання елементарних правил обережності через ризик значних лісових пожеж”, - йдеться у повідомленні.

У своєму пресрелізі префектура Гард уточнює, що “було проведено сотню евакуацій, зокрема в Бордезаку, звідки були вивезені 70 людей”, ще “десяток людей, які проживають поблизу коледжу Бесежа, були доставлені до міського центру відпочинку”.

Також п'ятдесят співробітників Червоного Хреста мобілізовано в Бесежі. Дороги навколо Бордезака та Бесежа перекриті, і будь-який рух заборонено, особливо на RD-51.

Як заявила нова уповноважена міністра з питань місцевих органів влади Каролін Кайо, що на прохання міністра внутрішніх справ вона їде в Гард, щоб “підтримати пожежників, рятувальників і всі державні служби, які борються з вогнем і гарантують безпеку населення”.

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