Горит около 5 гектаров леса: на Николаевщине произошел масштабный пожар

Днем 12 августа возник пожар лесополосы вблизи с. Половинки Веснянской территориальной общины Николаевского района. Пожар удалось локализовать - продолжается ликвидация. Об этом заявили в ГСЧС Николаевской области, передает УНН.

Детали

Сейчас подразделениями ГСЧС пожар локализован площадью 5 га. Работает 5 единиц техники ГСЧС и 20 пожарных. Также дополнительно привлечены три водовозки. Ликвидация пожара продолжается, его причина устанавливается - резюмировали спасатели.

В ведомстве добавляют, что мониторинг ситуации осуществляется с помощью квадрокоптера.

Напомним,

В селе Визирка в Одесской области произошел пожар на складе с зерном площадью 2000 м.кв. Благодаря оперативным действиям 53 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС огонь не распространился, пострадавших нет.