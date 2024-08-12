Горит около 5 гектаров леса: на Николаевщине произошел масштабный пожар
Киев • УНН
В Николаевском районе возник пожар лесополосы вблизи с. Половинки. ГСЧС локализовала пожар на площади 5 га, привлечено 5 единиц техники и 20 пожарных. Ликвидация продолжается, причина устанавливается.
Днем 12 августа возник пожар лесополосы вблизи с. Половинки Веснянской территориальной общины Николаевского района. Пожар удалось локализовать - продолжается ликвидация. Об этом заявили в ГСЧС Николаевской области, передает УНН.
Детали
Сейчас подразделениями ГСЧС пожар локализован площадью 5 га. Работает 5 единиц техники ГСЧС и 20 пожарных. Также дополнительно привлечены три водовозки. Ликвидация пожара продолжается, его причина устанавливается
В ведомстве добавляют, что мониторинг ситуации осуществляется с помощью квадрокоптера.
Напомним,
В селе Визирка в Одесской области произошел пожар на складе с зерном площадью 2000 м.кв. Благодаря оперативным действиям 53 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС огонь не распространился, пострадавших нет.