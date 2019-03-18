Водочный рынок уходит в тень: объёмы легального производства сокращаются уже 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За 2018 год было произведено около 12,8 млн дал водки, что на 7% меньше, чем в 2017 году — 13,6 млн дал. Такие данные приводит Госстат, передает УНН.
При этом, по результатам 2016 года в Украине было произведено на 10,2% алкоголя меньше, чем в 2015 году, а показатель 2017 года сократился на 17,6%, по сравнению с 2016 годом.
Наибольшее снижение легального водочного производства было зафиксировано в 2014 году - 23,2%.
Таким образом, ежегодно производство водки в Украине снижается до 15-20%, и такая динамика наблюдается уже 5 лет.
Отметим, что эксперты называют сразу несколько причин такой ситуации: высокие налоги, бесконтрольность со стороны правоохранителей и даже "заинтересованность власти" в развитии теневого сегмента.
Как писал УНН, конец прошлого года в Украине ознаменовался "брендовым" скандалом на алкогольном рынке.
Так, представители торговых сетей сообщили, что начали получать письма от НПП "Гетьман", в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить украинскую водку Medoff. В компании-производителе продукта - Beverage Trading Company (BTC) - отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномачивали на производство продукции под их брендами.
По данным издания "Капитал", "львовский завод, через схему оффшорного "подряда", мог стать представителем интересов российского водочного бизнеса в Украине". Речь, в частности, о сделках между "Гетманом" и оффшорными компаниями Нила Смита и Джонатана Вейла.