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Горілчаний ринок йде в тінь: обсяги легального виробництва скорочуються вже 5 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За 2018 рік було вироблено близько 12,8 млн дал горілки, що на 7% менше, ніж у 2017 році - 13,6 млн дал. Такі дані наводить Держстат, передає УНН.

Горілчаний ринок йде в тінь: обсяги легального виробництва скорочуються вже 5 років

При цьому, за результатами 2016 року в Україні було вироблено на 10,2% алкоголю менше, ніж у 2015 році, а показник 2017 року скоротився на 17,6%, в порівнянні з 2016 роком.

Найбільше зниження легального горілчаного виробництва було зафіксовано в 2014 році - 23,2%.

Таким чином, щорічно виробництво горілки в Україні знижується до 15-20%, і така динаміка спостерігається вже 5 років.

Відзначимо, що експерти називають відразу кілька причин такої ситуації: високі податки, безконтрольність з боку правоохоронців і навіть "зацікавленість влади" в розвитку тіньового сегмента.

Як писав УНН, кінець минулого року в Україні ознаменувався "брендовим" скандалом на алкогольному ринку.

Так, представники торговельних мереж повідомили, що почали отримувати листи від НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти українську горілку Medoff. Компанія-виробник продукту - Beverage Trading Company (BTC) - відреагувала на те, що відбувається, запевнивши, що нікого не уповноважувала на виробництво продукції під їх брендами.

За даними видання "Капітал", "львівський завод, через схему офшорного "підряду", міг стати представником інтересів російського горілчаного бізнесу в Україні". Йдеться, зокрема, про угоди між "Гетьманом" і офшорними компаніями Ніла Сміта і Джонатана Вейла.

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