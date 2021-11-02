Google заблокировал YouTube-каналы крупных белорусских предприятий

Заблокированы каналы компаний "Нёман", "Нафтан", "Бремино Групп", "Лакокраска", "Дана Холдингс", "Белшина" и "Беларуськалий".

Также заблокированы YouTube-каналы областных управлений внутренних дел Минска, Брестской и Гомельской областей.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси.

Контекст

После выборов президента, состоявшихся в Беларуси 9 августа 2020 года, на которых по официальной версии в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции.

Отношения Беларуси со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях на выборах и нарушении прав человека.

Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за границу, в частности в Польшу, Литву, Украину, и оттуда ведут свою деятельность.