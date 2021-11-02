Google заблокував YouTube-канали великих білоруських підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Google заблокував YouTube-канали білоруських компаній і організацій, що потрапили під американські санкції, повідомляє УНН з посиланням на опозиційне білоруське видання "Наша Ніва".
Заблоковані канали компаній "Німан", "Нафтан", "Бреміно груп", Лакокраска", "Дана Холдінгс", "Белшина" і " Білоруськалій".
Також заблоковані YouTube-канали обласних управлінь внутрішніх справ Мінська, Брестської та Гомельської областей.
Раніше повідомлялося, що Google заблокував аккаунт і Youtube-канал Слідчого комітету Білорусі.
Контекст
Після виборів президента, що відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, на яких вшосте за офіційною версією переміг Олександр Лукашенко, який набрав, за даними ЦВК, 80,1% голосів, в країні пройшли масові протестні акції опозиції.
Відносини Білорусі з країнами Заходу після виборів різко погіршилися, Євросоюз, Великобританія, США, Канада і ряд інших країн поетапно вводили санкції проти білоруських офіційних осіб, а також підприємств, звинувачуючи Мінськ в порушеннях на виборах і порушенні прав людини.
Ряд представників білоруської опозиції виїхали за кордон, зокрема до Польщі, Литви, України, і звідти ведуть свою діяльність.