Google заблокував YouTube-канали великих білоруських підприємств

Заблоковані канали компаній "Німан", "Нафтан", "Бреміно груп", Лакокраска", "Дана Холдінгс", "Белшина" і " Білоруськалій".

Також заблоковані YouTube-канали обласних управлінь внутрішніх справ Мінська, Брестської та Гомельської областей.

Раніше повідомлялося, що Google заблокував аккаунт і Youtube-канал Слідчого комітету Білорусі.

Контекст

Після виборів президента, що відбулися в Білорусі 9 серпня 2020 року, на яких вшосте за офіційною версією переміг Олександр Лукашенко, який набрав, за даними ЦВК, 80,1% голосів, в країні пройшли масові протестні акції опозиції.

Відносини Білорусі з країнами Заходу після виборів різко погіршилися, Євросоюз, Великобританія, США, Канада і ряд інших країн поетапно вводили санкції проти білоруських офіційних осіб, а також підприємств, звинувачуючи Мінськ в порушеннях на виборах і порушенні прав людини.

Ряд представників білоруської опозиції виїхали за кордон, зокрема до Польщі, Литви, України, і звідти ведуть свою діяльність.