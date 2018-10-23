Google переименовал ВР в '' Верховную ЗРаду''
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Пользователи Google Maps переименовали Верховную Раду Украины, заменив слово "Рада" на "ЗРада", передает УНН.
Законодательному органу оставили десятки негативных отзывов, снизив рейтинг учреждения до 2,0.
В общем деятельность Верховной Рады оценили более 500 пользователей сети.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины заблокировал возможность пользователей Facebook ставить оценку на своей странице в соцсети.
Напомним, украинцы обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook и атаковали Twitter.